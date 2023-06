Fußball Aufstieg für Jacky: Euren wieder B-Ligist

Die einen sind vor einem Jahr freiwillig von der A- in die C-Klasse abgestiegen. Ebenfalls aus personellen Gründen gingen die anderen nach dem Bezirksligaabstieg ebenfalls gleich runter in die C-Klasse. Rund zwölf Monate später haben sowohl der TuS Euren wie auch die SG Sauertal deutlich an Kraft gewonnen – und das sportlich und vom Kader her. Dank des 1:0-Erfolgs am Donnerstagabend im Entscheidungsspiel von Langsur sind die Trierer immerhin wieder B-Ligist. Sauertal hat knapp eine Woche zuvor den C-/D-Kreispokal gewonnen und will nun in der kommenden Runde einen neuen Anlauf machen, um aufzusteigen.