Fußball Zöllners Rücktritt in Langsur und die Hintergründe

Was steckt hinter dem überraschenden Rücktritt von Patrick Zöllner bei Bezirksligist SG Langsur/Zewen/Igel-Liersberg? Dieser Frage ist der TV in den vergangenen Tagen nachgegangen. Auf Nachfrage bekräftigt der 2022er Aufstiegstrainer der Spielgemeinschaft von Mosel und Sauer, dass sein Abgang eng mit der Demission von Armin Huber als SG-Vorsitzender verknüpft sei. Hintergrund waren nach TV-Informationen unterschiedliche Auffassungen im Vorstand der Spielgemeinschaft über die geplante Verpflichtung von Torwart Sebastian Rißmann (19) vom A9-Ligisten FSV Trier-Tarforst II. Man habe dabei „nichts übers Knie brechen wollen“, sagt Thomas Feld, 2. Vorsitzender des SV Igel-Liersberg. „Seinen Abgang bedauern wir. Patrick hat hier sehr gute Arbeit geleistet“, betont Feld, der aber auch „gewisse Abnutzungserscheinungen“ im Verhältnis mit dem Team ausgemacht hat. Huber, der weiter Vorsitzender des SV Igel-Liersberg ist, war derjenige, der Zöllner einst für ein Engagement bei der SG begeistern konnte. Er will sich zum konkreten Grund für seinen Rücktritt vom SG-Vorsitz nicht äußern, sondern nennt allgemein „sachliche Differenzen, weshalb eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich war“. Zudem es „nach acht Jahren, in denen ich im Amt war, im Endeffekt auch nicht schlecht, wenn es mal andere machen“. Den Rückzug von Zöllner bezeichnet Huber als „konsequent“. Im Sommer 2018 stieg der in Igel lebende Trainer ein und führte die Mannschaft vier Jahre später zum Titel in der A-Klasse. Huber sei es auch gewesen, der ihm Mitte Dezember „im Namen aller drei Stammvereine der SG ein Angebot zur Vertragsverlängerung“ gemacht habe, berichtet Zöllner. „Sie wären sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Ich sollte bis Ende Januar darüber nachdenken.“ Seine Solidarität zum bisherigen SG-Vorsitzenden habe ihn dazu bewogen, ebenfalls aufzuhören. Weiterer Grund laut Zöllner sei die Verbundenheit zu Richard Reinert gewesen, der als Jugendleiter der SG aufgehört hat und durch Dominik Wintersig (folgt auch auf Zöllner als Coach der ersten Mannschaft, TV berichtete) ersetzt wurde. „Beide“, so Zöllner, „waren meine starken Verbündeten im Verein und auf Vorstandsebene“. Der Abschied sei „sicherlich vermeidbar gewesen“ und falle ihm sehr schwer – gerade weil er so lange bei der SG tätig war, hier einiges aufgebaut habe, er in Igel wohne und sein Sohn Leo aktuell in der B-Jugend spiele, lässt Zöllner durchblicken.