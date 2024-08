Fußball Rückschläge kalkuliert er mit ein

4:2 in Habscheid bei der hochgehandelten SG Grenzland, dann ein 3:1 daheim gegen die SG Prümer Land: Der Start der SG Lasel-Feuerscheid in die neue Saison war verheißungsvoll und machte Lust auf mehr. Im zweiten Auswärtsspiel in der B13-Liga gab es für das Team von Trainer Thomas Schon indes einen herben Rückschlag. Trotz einer zweimaligen Führung und reichlich eigenen Treffern stand man am Ende mit leeren Händen da und unterlag der SG Ados-Steffeln mit 3:4. „Es kam einiges zusammen“, berichtet der in der zweiten Saison amtierende Coach. Die schwierigen Platzverhältnisse in Duppach machten seinen auf viel spielerischer Linie bedachten Akteuren zu schaffen. „Eine Ausrede“, stellt Schon allerdings klar, „soll das aber nicht sein“. Erschwerend seien der frühzeitige verletzungsbedingte Ausfall von Florian Spoo (musste bereits in der 21. Minute raus) und das Ausscheiden des (gelb-) rotgefährdeten Daniel Thielen hinzugekommen. Am Ende habe seine Mannschaft vielleicht zu viel gewollt, so Schon, leistete sich in der Schlussminute einen leichtfertigen Ballverlust im Mittelfeld und bahnte den Hausherren so den Weg zu deren ersten drei Punkten in der neuen Runde.