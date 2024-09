Fußball Dominik Lorth – wer sonst?

Es war eine Lehrstunde in Sachen Tempo, spielerischer Sicherheit und blitzsauberem Umschaltspiel: Das Team von Saartal-Schodens Trainer Peter Schuh und seines Assistenten Christoph Anton nahm die SG Laufeld/Buchholz am Samstagabend regelrecht auseinander. Mit dem 6:1-Auswärtscoup setzten die Vereinigten aus Schoden, Irsch, Ockfen und Trassem ihre Siegesserie fort und verbleiben in den Toprängen der Bezirksliga. Alles überragender Protagonist aufseiten des Siegers war zweifelsohne Dominik Lorth, der nicht nur seinen Gegenspielern reihenweise die Hacken zeigte, sondern auch fünf der sechs Treffer markierte. Bereits zur Halbzeit sorgte ein lupenreiner Hattrick des extrem schnellen Außenstürmers der Saartaler für einen beruhigenden 3:0-Vorsprung.