Konz Lebenshilfe-Turnier: Dank an Osburg und Vorfreude auf Comeback in Konz

Die Spielpläne sind fertig, die Zusagen von Dutzenden Helfern der Sportvereine aus Konz, Krettnach und Filzen-Hamm liegen vor. Die Vorfreude steigt von Tag zu Tag: Geht es nach Bernd Marx, Kilian Zender und Lukas Zimmer, könnte die 27. Auflage des Hallenfußballturniers zugunsten der Lebenshilfe-Kreisvereinigung Trier-Saarburg bereits jetzt über die Bühne gehen. Noch ist aber ein wenig Geduld angesagt, bis das nach aktuellem Stand größte Hallenturnier in der Region stattfindet. Von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Januar, rollt der Ball – und das nach sechsjähriger Abstinenz erstmals wieder in der Konzer Saar-Mosel-Halle. Während der umfangreichen Renovierungsarbeiten war man in die Osburger Hochwaldhalle ausgewichen. „Bei den drei Turnieren 2019, 2020 und nach der Corona-Unterbrechung im vergangenen Jahr haben wir uns dort sehr wohlgefühlt. Die Gastfreundschaft in Osburg war riesig“, betont Lebenshilfe-Vorstand Zender. Gleichwohl liegt eine Rückkehr nach Konz auf der Hand: „Hier ist unser Hauptsitz, hier ist unser Hauptwerk und hier schlägt unser Herz.“