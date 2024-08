Fußball Leidenschaft Luxemburg: Wittlicher sammelt Vereine

Fußballfan ist er von Kindesbeinen an. In jungen Jahren kickte er für die Sportfreunde Thalfang und bei der Freizeitmannschaft Heidenburg („Im defensiven Mittelfeld oder als Rechtsaußen“). 1988 nahm ihn sein Vater erstmals mit ins Fritz-Walter-Stadion. Der FCK gewann in der Bundesliga das Südwestderby gegen den FC Homburg mit 1:0. Die Atmosphäre auf dem „Betze“ faszinierte ihn. Seitdem ist er Anhänger der Roten Teufel. Auch mit der Trierer Eintracht sympathisiert der in der Moselmetropole arbeitende Einzelhandelskaufmann und schaut sich in seinem Wohnort Wittlich die Partien des SV und von Rot-Weiss an. Ressentiments zwischen den Vereinen und den Fangruppen sind ihm egal: „Mir geht es um den Sport und die Leute, die ich hier immer wieder gerne treffe.“