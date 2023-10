Fußball Spiel für Spiel den guten Zweck im Visier

Der Rahmen passte, die Stimmung war festlich. Zahlreiche Fußballer, die in den vergangenen Jahren in Benefizspielen aufgelaufen sind, waren am Samstag mit ihren Partnerinnen der Einladung ins Forum Livia, dem neuen Gemeindezentrum von Leiwen, gefolgt. Grund zum Feiern gab es genug: Vor rund zehn Jahren wurden die Kicker gegen Krebs offiziell als Verein gegründet. Bereits 2011 trugen sie ihre ersten Spiele aus. Um die 180.000 Euro sind bislang eingespielt worden.