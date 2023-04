Fußball Tür zur Bezirksliga steht weit auf

Am Ende war es ein klarer Sieg des TuS Ahbach. Beide Trainer waren sich in ihren Statements darin einig, dass zwei, drei Aspekte entscheidend dazu beigetragen hatten, dass es ein derart klares Ergebnis wurde. Während Kelberg von Beginn an Nadelstiche setzte und durch Torjäger Niklas Peters nach 34 Minuten in Führung ging, musste Ahbachs Spielertrainer Daniel Clausen vor der Partie beziehungsweise nach wenigen Minuten personelle Umstellungen vornehmen:Vor Spielbeginn verletzte sich Innenverteidiger Nicolas Müller mit einer Zerrung am Oberschenkel, so dass Peter Grün in die für ihn ungewohnte Rolle schlüpfen musste. Niki Ferber trug nach einem Ellenbogenschlag eines Kelbergers eine Platzwunde am Auge davon – und nach neun Minuten musste er vom Feld. Eine Schlüsselszene ereignete sich zwei Minuten nach der Kelberger Führung, als Joshua Wheaton auf Ahbachs Keeper zulief, doch Justin Hellenthal reaktionsstark mit einer Fußabwehr das 0:2 verhinderte. Wiederum kurze Zeit später fiel der Ausgleich, als einige Akteure der Gäste den Ball nach einer zu kurz abgewehrten Aktion bereits im Seitenaus wähnten, Schiedsrichter Marlon Manderfeld aber richtigerweise weiter laufen ließ und Tobias Barger nach einer Flanke von Patrick Phlepsen der finale Nutznießer war (38.).