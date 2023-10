Fußball Vorbereiter mit ungewohntem Tordrang

Morbach/Burgen · Kreisliga A8: Niklas Haag hat mit seinen bisherigen Teamkollegen der SG Burgen/Veldenz Neuland betreten. Wie er die ersten Wochen in der FV Hunsrückhöhe erlebt hat und warum er seine Zukunft trotz starker Leistungen eher in der zweiten als in der ersten Garnitur sieht.

12.10.2023, 18:21 Uhr

Ist im defensiven Mittelfeld zu Hause und kann seine Qualitäten in beiden Strafräumen ausspielen: Niklas Haag (rechts). Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Niklas Haag ging vor dieser Spielzeit neue Wege. Mit der Integration der Spieler der SG Burgen/Veldenz in die Fußballvereinigung Hunsrückhöhe (FVH) Morbach/Monzelfeld hat sich auch für den Mittelfeldstrategen einiges geändert. Weil die SG Burgen auf lange Sicht nicht mehr genügend Akteure zusammenbekommen hätte, ging man im Sommer den Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit und Perspektive und schloss sich der FVH an.