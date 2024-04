Fußball Das klare Ziel: Bloß kein Abstiegsendspiel!

Das überraschende 4:3 in der Woche zuvor gegen den Zweiten SV Lüxem II hatte im Hunsrück die Hoffnung geweckt, vielleicht schon eher die Abstiegsränge in der Kreisliga B12 verlassen zu können. Doch das jüngste 0:2 beim TuS Platten lieferte den Beweis dafür, dass der SV Longkamp offenbar doch noch nicht so weit ist. So konstatierte Spielertrainer Marius Herrmann, dass „wir uns in Platten durch zwei verschossene Elfmeter und eine Rote Karte quasi selbst geschlagen haben. Einstellung und Moral haben aber absolut gestimmt.“