Fußball und Soziales Fußballer kämpfen für Ann-Kathrin

Der Fußball steht am Sonntag beim SV Longkamp (SVL) ausnahmsweise mal nicht im Mittelpunkt – obwohl man allen Grund dazu hätte: Die Mannschaft des (auch in der kommenden Saison amtierenden) Spielertrainers Marius Herrmann empfängt im Spitzenspiel der Mosel-Kreisliga C II ab 15 Uhr den SV Gonzerath II und könnte den Rückstand auf den Tabellenzweiten (bei einem Spiel weniger) auf fünf Punkte verkürzen. Ihren Fokus haben sie beim SVL derzeit auf die Hilfe für die schwerkranke Ann-Kathrin gelegt.