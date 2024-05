Fußball Warum Longkamps Trainer geht

Das letzte Saisonspiel war wirklich nichts für schwache Nerven. Doch am Ende durften die Spieler des SV Longkamp den Verbleib in der B-Liga bejubeln. Erst zwei Minuten vor dem Ende hatte Nico Keller den 3:2-Siegtreffer erzielt. Ein solches „Abstiegsendspiel“ wollte Trainer Marius Herrmann eigentlich unbedingt vermeiden. Doch nach drei Niederlagen in Folge gegen Haag II (1:2), Laufeld/Buchholz II (2:4) und Altrich II (3:6) wurde der Abstiegskrimi gegen die SG Baldenau zur Realität.