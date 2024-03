Fußball Ist die Zeit des Improvisierens vorbei?

Eine anhaltende Verletzungsmisere brachte Aufsteiger SG Longuich/Fell/Riol vor der Winterpause an den Rand der Abstiegszone. Trainer Jan Küchling haderte zudem mit dem Pech und auch mit der Einstellung einiger seiner Spieler. Mit der Vorbereitungsphase reduzierte sich das Lazarett dann aber wieder. Die Hoffnung auf eine ruhigere und erfolgreichere Restrückrunde ist wieder da: „Eine komplette Mannschaft fiel aus. Das konnten wir so nicht kompensieren. Schließlich fehlten mir gestandene Spieler wie Nico Oster, Jonas Kordel, Nico Reis, Fabian Faber, Carsten Reis, Alin Zait, Aladin Shallar, Michael Münch, Julian Weber, Markus Kündgen und Jürgen Zentius.“ So bestritt das Team seine Spiele im Herbst teilweise ohne etatmäßige Torhüter. Permanent mussten vier Spieler der zweiten Garde (Kreisliga C) aushelfen.