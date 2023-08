Fußball Zwei Mal Zeimmes im Prümtal

Am Samstag, 19.45 Uhr, steht in Watzerath das Heimspiel gegen die SG Ados-Duppach an. „Es wird kein Selbstläufer. Wir müssen immer unsere Leistung abrufen“, fordert Uwe Zeimmes volle Konzentration. Philipp Hermes fehlt gelbrot-gesperrt. Am Samstag, 9. September, geht es dann in Lasel gegen den alten Trainer Thomas Schon und dessen SG Schönecken. „Das wird ein interessantes Derby“, ist Zeimmes überzeugt. Noch längere Zeit muss er neben dem am Knie verletzten Marco Port und Leon Kockelmann (Patellasehnenzerrung) auf Max Holper (Kreuzbandriss) und Daniel Schweyen (Mittelfußbruch) verzichten.