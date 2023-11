Fußball Ein Feuerwerk der Roten Löwen

Der starke Auftritt gegen Bosnien-Herzegowina nährt die Hoffnung unter Luxemburgs Top-Fußballern, vielleicht noch über einen Umweg die Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland zu schaffen. Mit 4:1 (2:0) fegte das glänzend aufgelegte Team von Nationaltrainer Luc Holtz am Donnerstagabend die allerdings ohne einige Stammspieler angetretenen Gäste aus Bosnien-Herzegowina (auch Kapitän Edin Džeko fehlte) aus dem mit 9200 Zuschauern abermals ausverkauften Stade de Luxembourg. Direkt qualifizieren können sich die Roten Löwen allerdings nicht mehr: Vor der abschließenden Runde am Sonntag ist die Slowakei nach ihrem 4:2-Erfolg über Island hinter den souveränen Portugiesen nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen.