Europameisterschaft 2024 Nach luxemburgischer Niederlage im EM-Qualifikationsspiel: Der Traum der Roten Löwen lebt weiter

Das Motto des Abends prangte in dicken Lettern auf einem Banner an der Gegentribüne des Stade de Luxembourg. „Mir mat iech – all zesumme fir eisen Dram“, stand da auf Luxemburgisch geschrieben. Gemeinsam mit dem Großteil der rund 9400 Zuschauer in der ausverkauften Arena wollten die Roten Löwen einen möglicherweise vorentscheidenden Schritt Richtung Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland gehen und mit einem Sieg an den zweitplatzierten Slowaken vorbeiziehen. Nach der 0:1 (0:0)-Niederlage lebt der Traum („Dram“) weiter, obwohl zwei Runden vor Schluss in der Gruppe J jetzt satte fünf Punkte Differenz zwischen den beiden Kontrahenten liegen. Dafür war die Leistung der Gastgeber auch nach Ansicht von Nationaltrainer von Luc Holtz viel zu gut. „Wir haben nahe an der Perfektion gespielt. Nur das Ergebnis ist nicht perfekt, weil es uns an Effizienz gefehlt hat. Wir hätten mit zwei Toren Vorsprung in die Pause gehen müssen.“