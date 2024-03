Fußball Sieg über Kasachstan lindert den Luxemburger Schmerz

Zufrieden mit der Reaktion, die sein Team gezeigt hatte, war Nationaltrainer Luc Holtz: „Gerade aufgrund der Vielzahl unserer Chancen in der ersten Hälfte hätte das Resultat viel höher ausfallen müssen.“ Gleichwohl haderte der 54-Jährige noch immer mit dem K.o. im Kaukasus: „Die Wunde, die am Donnerstag entstanden ist, ist noch nicht geheilt, gerade aufgrund der Begleitumstände.“ Bei einem nicht geahndeten Foul an Mica Pinto in der ersten Hälfte und beim Platzverweis gegen Maxime Chanot beziehungsweise dem in der Folge erzielten, aber nicht gegebenen Treffer zum 1:1 sahen sich die Luxemburger von den Unparteiischen in Georgien benachteiligt. „Um solche Spiele zu verdauen, hilft nichts mehr als wieder zu gewinnen“, stellte Holtz nach dem Erfolg über die Gäste aus Zentralasien fest.