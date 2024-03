Tiflis Im Hexenkessel platzt der Traum

In seinem schlechten Gefühl sah sich Mike Arend bestätigt: „Ich hatte vorher schon Angst, dass dieses Spiel durch den VAR entschieden wird. Es ist einfach bitter, wenn du ein Tor machst und dieser Treffer dann aberkannt wird, weil gefühlt einige Minuten vorher was passiert ist, was der Schiri auch zunächst gar nicht gesehen hat.“ Der 23-Jährige kommt aus dem ostluxemburgischen Befort und studiert BWL an der Uni Trier. „Es kam von Anfang an kein Niveau in unser Spiel“, musste Arend ehrlich zugeben. Er wohnt unweit des Moselstadions und schaut sich regelmäßig die Spiele der Eintracht in der Oberliga an. Auch ansonsten waren unter den Luxemburger Supportern einige aus der Fanszene der Blau-Schwarz-Weißen dabei. Der glühende SVE-Fan und frühere Geschäftsstellenmitarbeiter Holger Wincheringer traf beim Bummel durch die malerische Altstadt von Tiflis mit Robby Langers sogar noch einen Ex-Spieler der Eintracht, der von 1994 bis `96 26 Mal das Trikot mit der Porta auf der Brust trug und 73 Einsätze für die Roten Löwen absolvierte.