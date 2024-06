Amateurfußball Fußball-Funktionär Hurth tritt kürzer: Wer auf ihn folgt

Seit 27 Jahren zählt er zum Kreisvorstand, hatte dabei zuletzt neun Jahre lang das Amt des Kreissachbearbeiters inne. Bernd Hurth war damit der zentrale Ansprechpartner für die Vereine, wenn es etwa um Fragen zu den Themen Spielverlegungen, -ausfälle, Auf- und Abstieg ging. Der Wincheringer hatte immer ein offenes Ohr für die Clubvertreter. Zur Not kontrollierte er die Spielberichte vom Urlaub auf Teneriffa aus. Wenn es im Winter über Nacht mal kräftig geschneit hatte, „saß ich morgens im Schlafanzug mit zwei Telefonen in der Hand und einer Tasse Kaffee vor mir am Schreibtisch, um die Absagen der Vereine entgegen zu nehmen“, so Hurth in einem früheren Gespräch mit dem TV.