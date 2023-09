Fußball Gonsenheimer Torfabrik kommt gegen Bitburg ins Stottern

In Team der Rheinhessen wirkte neben Yannik Ischdonat, dessen Vater Daniel früher das Tor von Eintracht Trier hütete, auch Maurice Neukirch mit. Der 22-jährige Mittelfeldspieler aus Klausen (Kreis Bernkastel-Wittlich) spielte in der Abstiegsrunde der vorvergangenen Saison noch für den FSV Salmrohr in der Oberliga, ging dann studienbedingt zum Mittelrheinligisten SV Bergisch Gladbach 09, ehe es ihn die Landeshauptstadt verschlug.