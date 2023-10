Fußball Claudio Zornio übernimmt Eifeler A-Liga-Schlusslicht

„Wir haben früher noch zusammen auf dem Platz gestanden, 2007/08 sogar in der damaligen Bezirksligaelf“, sagt Daniel Neuerburg, Teammanager und Vorstandsmitglied der Spielgemeinschaft aus der südlichen Eifel. Zornio, der bis kurz vor Ende der vergangenen Saison die SG Baustert in der A-Klasse trainiert hat und davor in Stahl/Mötsch und bei der SG Dist/Röhl tätig war, sei nach der Trennung vom bisherigen Coach André Rieder „die erste Option“ gewesen.