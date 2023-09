Fußball Warum es bei Heinz & Co noch nicht läuft

Mittlerweile spielt Timo Heinz in der dritten Saison wieder in heimatlichen Gefilden Einst in der Rheinlandliga für die SG Badem unterwegs, spielte er zudem für den FSV Salmrohr in der Oberliga und Victoria Rosport in der ersten Luxemburger Liga. Der 32-Jährige ist der unumstrittene Leader im Team von Trainer André Rieder.