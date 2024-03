DFB-Pokal Trierer zieht mit dem 1. FC Saarbrücken ins Halbfinale ein

So viel Zeit musste sein: Während sein Schützling Tim Schreiber in den Katakomben des Ludwigsparkstadions vor einem Fernsehinterview stand, busselte ihn sein Torwarttrainer Michael Weirich noch kurz und gratulierte ihm zum nächsten Coup im Cup: Mit 2:1 (1:1) bezwang der 1. FC Saarbrücken am Dienstagabend den zwei Klassen höher angesiedelten Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und steht damit im DFB-Pokalhalbfinale. Hier kommt es am Dienstag, 2. April, 20.45 Uhr, zum brisanten Südwestderby mit Zweitligist 1. FC Kaiserslautern.