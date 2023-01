Fußball : Ex-Isselerin und ihre spannende Zeit in den USA

Joy Pagel hat es binnen kurzer Zeit in die erste Fußballmannschaft der William Penn University geschafft. Foto: Madison Lantz/William Penn Athletics

Oskaloosa/Maring Joy Pagel lebt in den USA ihren amerikanischen Traum. Mit einem Stipendium hat es die Fußballerin an die William Penn University in Iowa geschafft. Dafür musste die 18-Jährige nicht nur ihre Heimat verlassen, sondern auch ihre Komfortzone.

Rund 12.000 Einwohner hat die beschauliche Kleinstadt Oskaloosa in Iowa. Für die nächsten vier Jahre ist der US-Bundesstaat im Mittleren Westen nun die Heimat von Joy Pagel aus dem Weinörtchen Maring (Kreis Bernkastel-Wittlich). Seit vier Monaten studiert die 18-Jährige dort an der William Penn University Psychologie. Möglich hat dies ein Fußball-Stipendium gemacht, für das sich die defensive Mittelfeldspielerin bereits 2020 beworben hatte. Aufmerksam wurde Pagel darauf durch eine Gastspielerin bei ihrem Heimatverein TuS Issel. „Klara Gorges von der TSG Hoffenheim hatte sich bei uns fit gehalten und mir von ihrem Stipendium erzählt“, erinnert sich die Studentin während ihres Heimatbesuches um die Jahreswende. „Ich fand das richtig cool und wollte ohnehin schon immer in die USA.“

Also setzte sich Pagel noch weit vor ihrem Abitur mit verschiedenen Agenturen auseinander und bekam dann die Rückmeldung, sehr gute Chance auf ein Stipendium zu haben. Ausschlaggebend waren dafür zunächst die sportlichen Statistiken auf dem Papier – und da konnte sie immerhin mit Einsätzen in der U17-Bundesliga punkten. Schließlich musste die Fußballerin ein Profil von sich anlegen, ihre deutschen Zeugnisse übersetzen lassen und auch Videomaterial hochladen. „Da wir aber nie meine Spiele gefilmt haben und zudem Corona war, war das sehr schwierig.“ Die Lösung: Über die Agentur konnte Joy an insgesamt drei Showcases in Saarbrücken, Lippstadt und Frankfurt teilnehmen, bei denen die Spiele gefilmt und anschließend zu einem Highlight-Video zusammengeschnitten wurden. Dieses wurde den Trainern der US-Universitäten zur Verfügung gestellt. Nach zwei Sprachtests sowie dem gemeisterten Abitur gab es für Pagel nur noch eines: auf ein Angebot warten.

Fast ein halbes Jahr lang musste sich die Moselanerin gedulden, ehe die erste positive Nachricht aus den Vereinigten Staaten kam. „Ich hatte vorher schon Zweifel und dachte, es kommt nichts mehr.“ Im Dezember gab es schließlich das Angebot von ihrer jetzigen Universität aus Iowa, einige weitere Angebote folgten später noch aus Texas.

Seit dem 3. August lebt Pagel nun mit einer weiteren Kommilitonin in einem „Dormroom“ auf dem Campus der William Penn University. Das Badezimmer muss sich die 18-Jährige dabei mit 14 weiteren Studentinnen teilen, was insbesondere als „Freshman“ (deutsch: Erstsemester) nicht immer einfach ist. Vor allem die erste Woche sei dabei eine Herausforderung gewesen: „Es war schon ein Kulturschock für mich, und ich musste mich erstmal mit der Sprache und dem System zurechtfinden.“

Inzwischen hat sie sich jedoch gut eingelebt, auch wenn insbesondere das Essen aus ihrer Sicht zu wünschen übrig lässt. „Es ist praktisch nicht möglich, sich gesund zu ernähren“, blickt Joy kritisch auf das kalorienreiche Angebot der amerikanischen Uni-Mensa. Sportlich wie akademisch läuft es für die Studentin aber rund: Aktuell hat Pagel einen Notendurchschnitt von 1,2 und gehört in ihrer Mannschaft zu den Stammspielern.

Diesen Status musste sich die Spielerin jedoch zunächst erkämpfen. „Ganz am Anfang hat der Trainer mir gesagt, dass ich in die zweite Mannschaft komme.“ Für sie aber kein Grund zum Aufgeben: „Ich habe gesagt: Das akzeptiere ich nicht und ich tue alles dafür, um in die erste Mannschaft zu kommen. Das hat dann auch nur zwei Wochen gedauert.“ Insbesondere im athletischen Bereich seien die Unterschiede zum deutschen Fußball deutlich spürbar. Allgemein sei das Niveau jedoch mit der Regionalliga zu vergleichen.

Neben dem Studium heißt es dabei täglich zu trainieren, zudem finden häufig zwei Spiele in der Woche statt – teilweise mit bis zu fünfstündigen Auswärtsfahrten. In der abgelaufenen Saison lief es für das Team jedoch nicht so rund, die Playoffs wurden verpasst. „Wir haben gute Einzelspielerinnen, aber als Team funktioniert es noch nicht so gut. Wir machen so viele Passübungen, aber im Spiel sieht man davon nichts.“

Unterstützung bekommt sie dabei von zu Hause, ihre Eltern verfolgen jedes Spiel live am Fernseher. Das ist möglich, weil alle Partien von der Universität gestreamt werden. Mutter Annie ist dabei beeindruckt von dem Weg, den ihre Tochter eingeschlagen hat: „Als Teenager hatte Joy immer viel mit Heimweh zu kämpfen gehabt. Deshalb waren wir schon überrascht, als sie uns sagte, sie wolle in den USA studieren.“ Für Joy selbst hat sich die Entscheidung jedoch als richtig erwiesen: „Außerhalb seiner Komfortzone zu leben ist das, was einen wirklich weiterbringt. Man darf keine Angst haben und sollte immer seinen Horizont erweitern. In den bisherigen drei Monaten habe ich mehr gelernt als in meiner gesamten Schulzeit.“

Nachdem sie die ersten Hürden gemeistert hat, strebt sie nun nach noch größeren Aufgaben: Nach zwei Jahren würde die Maringerin gerne die Universität wechseln. „Ich mache gerade richtig gute Erfahrungen. Aber fußballerisch und akademisch gibt es vielleicht noch größere Herausforderungen. Ich werde abwarten, wie die nächste Saison läuft und mich dann entscheiden.“