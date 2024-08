Regionaler Fußball Das tut sich in den Kreisligen – Für einen Trainer ist schon wieder Schluss

Einen überraschenden Trainerabgang gibt es in der Kreisliga A9. So warf Werner Feyen bei der SG Moseltal-Maring bereits nach zwei Spielen in der neuen Saison die Brocken wieder hin. Als Begründung gibt der 67-Jährige an, dass es zu viele Unterschiede zwischen Mannschaft, Vorstand und seiner Person in Bezug auf die Herangehensweise und in den sportlichen Auffassungen gegeben habe. „Obwohl die Zusammenarbeit zwischen Jochen Kiesgen als Trainer der zweiten Mannschaft und mir prima geklappt hat, war die personelle Seite in Sachen Quantität nicht gegeben. Die Zielsetzungen der Mannschaft und von mir haben leider nicht zusammengepasst. Ich wollte mehr Engagement, Leidenschaft und eine höhere Zielsetzung, die Mannschaft offenbar nicht. So bin von meinem Amt zurückgetreten“, lässt der Trainer-Dino durchblicken.