Fußball Nur Aushilfe oder Dauerlösung?

Nach dem Rücktritt von Werner Feyen als Trainer des A9-Ligisten SG Moseltal Maring (TV berichtete) präsentiert der Vorstand der Spielgemeinschaft mit Heiko Henkel zunächst eine Interimslösung. Der 52-Jährige, der die Moseltaler einst als Assistenztrainer unter dem Anfang 2022 verstorbenen Alfred Weyland betreute, soll zunächst insgesamt für drei Spiele die Verantwortung übernehmen. Der erste Auftritt unter Leitung von Henkel war schon mal vielversprechend. Gegen den weiter ungeschlagenen Tabellenführer SV Hetzerath sprang am vergangenen Freitag immerhin ein 1:1-Unentschieden heraus. Damit bleiben die Moseltaler zwar auch nach dem vierten Spiel ohne Sieg (bei erst einer Niederlage), doch das Engagement stimmte. „Nach den beiden kommenden Spielen wollen sich der Vorstand und ich zusammensetzen und darüber sprechen, wie es weitergeht. Nachdem ich bereits als Co-Trainer fungiert habe, ist es mein erstes Anliegen, die Mannschaft wieder auf Vordermann zu bringen“, sagt Henkel. Trotz der angespannten Personalsituation weiß er um eine intakte Mannschaft in einem gut funktionierenden Umfeld: „In erster Linie geht es mir darum, die Mannschaft zu pushen, eine gute Stimmung zu erzeugen und ihr zu mehr Selbstvertrauen zu verhelfen.“ Henkel wird von Timo Klink als Co-Trainer unterstützt. Der 23-Jährige spielte einst bei der Mosella Schweich in der A-Junioren-Rheinlandliga, war anschließend oft von Verletzungen geplagt, unter anderem von Kreuzbandrissen. Klinks Rückkehr auf den Platz werde frühestens nach der Winterpause erwartet, lässt Markus Knop, Erster Vorsitzender des SG-Partners TuS Lieser, durchblicken. Timo Lentes wird Henkel als Torwarttrainer unterstützen. Bereits in der vergangenen Saison, als noch Andreas Scheibe das Sagen hatte, war dieser für die Schlussmänner zuständig. Möglich ist nach Angaben von Knop auch eine dauerhafte Lösung, wonach Henkel und Klink gleichberechtigt sind. „Heiko hat das letzte Wort. Er alleine soll entscheiden, ob er dauerhaft im Amt bleiben will“, so Knop. Henkel, der früher unter anderem für den FSV Salmrohr und den SV Leiwen-Köwerich gespielt hat, ist als Logistikleiter eines Morbacher Möbelunternehmens beruflich stark eingebunden. Für die Vereinigten aus Maring, Noviand, Lieser und Osann-Monzel geht es in den nächsten Wochen auch darum, die aktuell noch verletzten Maxi Knop (Sohn des TuS-Lieser-Clubchefs), Alexander Christ, Marcel Kresse, Manuel Pfeiffer und auch Leon Wrusch wieder fit zu bekommen. Der 28-jährige Wrusch, der mit Pascal Heil künftig wieder gemeinsam im Angriff agieren soll, hatte zuletzt unter anderem mit einem Bandscheibenvorfall zu kämpfen. Gegen Hetzerath kam Wrusch in der 65. Minute für Heil in die Partie und feierte ein vielversprechendes Comeback.