Nachruf : Trauer um Ex-Vorsitzenden des Spielkreises Mosel

Maring Trauer um Hermann Heil (Foto: privat): Der frühere Vorsitzende des Fußballkreises Mosel und jahrzehntelange Clubchef des SV Maring ist am Sonntag im Alter von 85 Jahren verstorben.

Seit 1970 (!) war „Heils Jupp“, wie er in Fußballerkreisen genannt wurde, Vorsitzender in Maring und bis zuletzt in die Vorstandsarbeit der Spielgemeinschaft Moseltal eingebunden. Anpackend, gewissenhaft, menschlich und bescheiden: Diese Eigenschaften zeichneten den leidenschaftlichen Orgelspieler auch als Chef des Spielkreises Mosel aus. Von 1994 bis 2006 leitete er dessen Geschicke.