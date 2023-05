Fußball Sieg im Spitzenspiel: Dörbach steht dicht vor dem Titel

Meerfeld · Nur noch ein Sieg trennt den SV Eintracht 66 Dörbach vom Titel in der Kreisliga B II: In einem umkämpften Spitzenspiel setzten sich die Salmtaler am Sonntagnachmittag mit 2:1 beim bisherigen Tabellenführer SG Vulkan­eifel-Bettenfeld durch und haben nun alle Trümpfe in der Hand.

08.05.2023, 15:24 Uhr

07.05.2023, Rasenplatz, Meerfeld, GER, Kreisliga B, SG Vulkaneifel Bettenfeld/Meerfeld vs SV Dörbach, im Bild Jannik SCHEIT (SV Dörbach, #04, gelb, 3.v.l.) zum 2:1 für Dörbach Foto © Sebastian J. Schwarz Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Nach dem Sieg im Hit vor 300 Zuschauern in Meerfeld quoll das Mobiltelefon von Tobias Niehl, der die Dörbacher auch in der kommenden Saison gemeinsam mit Jannik Scheit trainieren wird, fast über. Zahlreiche Gratulationen waren bereits eingegangen. Doch der Coach trat auf die Euphoriebremse: „Klar – wir haben es jetzt selbst in der Hand. Doch irgendwelche Glückwünsche nehmen wir noch nicht an. Dafür ist es noch zu früh, und es kann noch einiges passieren.“