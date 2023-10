Bezirksliga Meeth macht’s schnell: Hattrick in sieben Minuten

TuS Ahbach – TuS Schillingen 6:2 (2:2)

Mit dem vierten Saisonsieg hat sich der TuS Ahbach wieder in die erweiterte Spitzengruppe geschossen, während Schillingen nach dem 2:0-Sieg vor Wochenfrist gegen Ellscheid in der zweiten Halbzeit jegliche Stabilität vermissen ließ. Ahbach begann druckvoll und belagerte den Schillinger Strafraum: Lohn der frühen Angriffsbemühungen war die Führung durch Tobias Barger. Anschließend jedoch wich die Konzentration, sodass die Hochwälder durch Leon Götten zum Ausgleich kamen (12.). Die Partie schien bereits in die andere Bahn zu laufen, als Tobias Anell nach Vorarbeit von Jan Bernheine drei Minuten vor der Halbzeit die Partie drehte (42.) - 1:2. Doch Ahbach berappelte sich noch vor der Pause und egalisierte durch Tom Schlösser - 2:2 (45.+1). Im zweiten Durchgang sahen die 120 Zuschauer Einbahnstraßenfußball, in der sich Ahbach eine Vielzahl an Möglichkeiten herausspielte. Schlösser in der 50. Minute und der eingewechselte Patrick Phlepsen drehten die Partie wieder zugunsten der Eifeler. Zwei Treffer von Nico Clausen – er versenkte in der 75. Minute einen an Schlösser verursachten Foulelfmeter und traf in der 80. Minute zum 6:2 – bedeuteten einen souveränen Heimsieg. Trainer Roger Stoffels zeigte sich zufrieden: „Mit dem 4:2 war das Spiel entschieden. So muss ich der Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen, weil sie in der zweiten Halbzeit wirklich einen fantastischen Fußball gespielt hat.“ Schillingens Sebastian Breit sah nach wiederholtem Foulspiel in der 78. Minute die Gelb-Rote Karte.