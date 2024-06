Serie „Meine EM“ Einst Fanliebling bei Eintracht Trier: Wie „Meo“ heute mit Albanien mitfiebert

Mehr als 20 Jahre ist es her, aber immer noch unvergessen. Mehmet Dragusha, nach einer zweijährigen Zeit bei Eintracht Trier seinerzeit gerade zum Bundesligisten Eintracht Frankfurt gewechselt, absolviert im Oktober 2003 mit der albanischen Fußball-Nationalmannschaft ein Länderspiel in Portugal. Gegen Fernando Couto, Rui Costa, Luís Figo … und einen gewissen Cristiano Ronaldo, damals zarte 18 Jahre alt. „Das war für uns ein absoluter Höhepunkt. Und wir haben uns ganz gut verkauft, am Ende ,nur‘ 3:5 verloren“, erinnert sich Dragusha, der in Trier in der Regionalliga Süd und in der zweiten Liga als linker Flügelflitzer ein Fan-Liebling war.