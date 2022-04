Fußball : Ein Stolz geht, ein Stolz kommt

Mehren/Darscheid Kreisliga B I: Nach zwei mal vier Jahren ist für Sebastian Stolz nach der Saison bei der SG Mehren/Darscheid Schluss. Warum der 43-Jährige aufhört, was seine Nachfolger vorhaben und welcher Neuzugang bereits klar ist.

Leichter fällt ihm der Abgang, weil er seine Nachfolge in guten Händen sieht: Fabian Emmerichs (31) übernimmt das Coaching gemeinsam mit Daniel Weber (37) als Co-Trainer – beide spielten früher zusammen beim SV Neunkirchen-Steinborn. Beim A-Ligisten ist Emmerichs aktuell noch Sportlicher Leiter, nachdem er seine aktive Laufbahn infolge eines im Juli 2019 erlittenen Schien- und Wadenbeinbruches beendet hatte. „Mein Amt in Neunkirchen gebe ich dann nach der Saison auf und konzentriere mich voll auf meine neue Aufgabe“, kündigt Emmerichs an.

Erste Trainersporen verdiente sich der Inhaber der B-Lizenz als Nachwuchscoach: Die C-I-Jugend der JSG Dauner Land führte er in die Spitzengruppe der Bezirksliga. Zudem wurde er 2019 mit der A-Jugend der JSG Kreismeister. Nun folgt also für den aus dem Dauner Stadtteil Pützborn stammenden Emmerichs der Sprung in den Seniorenfußball. „Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich als Trainer im Herrenfußball einsteigen will“, lässt der Wahl-Darscheider durchblicken. Ihm ist wichtig, ganz eng zusammenzuarbeiten mit Daniel Weber, der aktuell noch im Neunkircher Team als Innenverteidiger aushilft, sich in Mehren aber aufs Coaching konzentrieren soll. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen der SG Mehren/Darscheid habe er schnell gemerkt, „dass die Chemie stimmt und sich hier was entwickeln lässt“. Zudem habe er einen überaus positiven Eindruck von den Strukturen innerhalb der Spielgemeinschaft. Emmerichs hat „großen Spaß an Taktik“, weiß aber auch, dass „die Grundlagen stimmen müssen“.