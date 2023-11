Fußball Klares Ziel in Mehring: Aufstieg!

Selbst am Feiertag wurde beim SV Mehring trainiert. Die eigentlich für Dienstag angesetzte Einheit wurde kurzerhand verschoben. „Einige von uns waren beim DFB-Pokalspiel in Kaiserslautern gegen den 1. FC Köln“, berichtet Spielertrainer Simon Monzel. Die Stimmung an Allerheiligen sei überwiegend (sehr) positiv gewesen. „Wir haben mehr Lautern- als Köln-Fans bei uns“, weiß der Coach der Moselaner und spielt damit auf den 3:2-Coup der Roten Teufel gegen den klassenhöheren Bundesligisten an.