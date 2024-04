Fußball Mehring und das erste „Matchball-Spiel“

Voll konzentriert und mit klarem Plan: Spielertrainer Simon Monzel hat den SV Mehring nach dem Neustart wieder in die Spur gebracht. Die Blau-Weißen von der Lay können am Sonntag den Titel in der Kreisliga B14 und den damit verbundenen Aufstieg in die A-Klasse perfekt machen.

Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz