Fußball Rheinlandpokal: Schneifeler ziehen ins Viertelfinale ein

Nach der Pause verpassten Udo Backes (gleich zwei Mal) und Görres einen weiteren Torerfolg. Simon Reetz traf anschließend ins Schwarze, nachdem sich die Hausherren einen Ballverlust im Aufbauspiel geleistet hatten und die Schneifeler eiskalt konterten (78.). Das Tor zum 2:3 in der Nachspielzeit im Anschluss an einen Freistoß (Leonard Zerwas, 90.+4) war am Ende zu wenig für die Gastgeber, um die Simon-Elf noch mal wirklich in Gefahr zu bringen.