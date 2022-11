Sieht sich zwar nicht als der „begnadete Techniker“ und will weiter an seiner Spieleröffnung arbeiten, trotzdem gilt Felix Kloy als einer der besten Torleute in der Bezirksliga. Seine auf Position 14 notierte SG Ruwertal sieht er aktuell unter Wert platziert. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz