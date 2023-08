Fußball Bereit für den nächsten Schritt?

Das Ergebnis in der Vorsaison konnte sich sehen lassen: Das Team von Trainer Rainer Müller kam hinter dem souveränen Meister TuS Ahbach als Zweiter über die Ziellinie. So stellte sich im Umfeld der SG Mettendorf/Utscheid vor der neuen Runde die Frage, ob der Vizemeister nun bereit und in der Lage ist, den nächsten Schritt zu gehen. Nach den ersten drei Pflichtspielen ist die Gefühlslage jedenfalls gemischt. Die jüngste 0:1-Niederlage bei der DJK Kelberg, als die SG in der 75. Minute den Treffer des Tages hatten hinnehmen müssen, offenbarte einige Probleme. „Einigen Spielern hat man angemerkt, dass ihnen das Pokalspiel vom Mittwoch noch in den Knochen gesteckt hat. Tempo und Sicherheit in den Aktionen haben gefehlt. Hinzu kam, dass wir ein unnötiges Tor kassiert und unsere eigenen Chancen nicht genutzt haben, zumal uns ein klarer Strafstoß verwehrt wurde“, bilanziert der Trainer. Doch insgesamt scheint das Team auf einem guten Weg.