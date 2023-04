Fußball Der torgefährliche Taktgeber

Nachdem der in Prüm geborene und in Mettendorf aufgewachsene Vollblutfußballer bis zur C-Jugend bei seinem Heimatverein FC Mettendorf-Lahr gekickt hatte, zog es ihn in der B-Jugend zum FC Bitburg. Diesen verließ er zwei Jahre später, um bei der U19 von Eintracht Trier in der A-Jugend-Regionalliga Südwest sowie der zweiten, damals noch in der Rheinlandliga kickenden zweiten Mannschaft anzugreifen. Parallel dazu brachte es der technisch versierte Akteur in der ersten Mannschaft von Eintracht Trier auf vier Einsätze im Regionalligateam (Saison 2015/16). „Die Zeit bei der Eintracht war sehr schön und prägend. Doch der Aufstieg in die A-Liga mit meinem Heimatverein und der Klassenerhalt danach waren noch schöner“, sagt Masselter, der im Sommer 2017 wieder zu seiner früheren SG zurückkehrte.