Fußball „Man darf nicht vergessen, wo wir herkommen“

Überraschend gut hat der FC Metterich in die neue Saison der Kreisliga B13 gefunden. So stehen nach sieben Partien schon zehn Punkte auf der Habenseite des von Johann Reifers in der vierten Saison trainierten Teams. Der Coach, der die Mettericher 2023 zum Wiederaufstieg in die B-Liga führte, erläutert die momentan entspannte Situation. „Wir hatten mit der SG Ados-Steffeln (5:0) und dem FSV Eschfeld (2:0) zwei relativ machbare Gegner. Da will ich die beiden Siege nicht überbewerten.“ In Metterich sind sie bescheiden, was das Saisonziel angeht. „Man darf nicht vergessen, wo wir herkommen und dass wir in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag den Klassenverbleib gesichert haben. Klar, wollen wir diesmal weitaus frühzeitiger alles fix machen und in ruhigerem Fahrwasser schwimmen.“