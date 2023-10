Fußball Mit einer Pleitenserie in die Pause

Nach ordentlichem Saisonstart ist die Spielgemeinschaft im knallharten Abstiegskampf angekommen. Das 1:3 daheim gegen den SV Gonzerath verlängerte die Negativserie auf acht Niederlagen in Folge. „Dabei haben wir ein ganz vernünftiges Spiel gemacht, es aber verpasst, in Führung zu gehen. Wir haben es nicht geschafft, im letzten Drittel Druck aufs Gonzerather Tor zu bekommen und wurden dann eiskalt ausgekontert“, berichtet Tim Pesch, der im vierten Jahr auf der sportlichen Kommandobrücke steht und genau weiß, woran es hakt: „Durch die nach wie vor angespannte Personallage haben wir keine Konstanz drin. Die wenigen, die kontinuierlich spielen, haben mit Verschleißerscheinungen und Kräftemangel zu kämpfen. Immer wieder bringen uns individuelle Fehler in die Bredouille, zumal dann auch das Spielglück fehlt.“