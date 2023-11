Fußball Warum es in Minderlittgen plötzlich hapert

Alles hatte so gut angefangen: Die Spielvereinigung Minderlittgen-Hupperath erwischte einen extrem guten Saisonstart und brachte die Gegner reihenweise ins Schwitzen. Die ersten sechs Spieltage blieb man ungeschlagen, sammelte hier 16 Punkte ein, bevor es am 24. September beim 3:4 bei der SG Fidei die erste Niederlage setzte. Danach bezwang das Team von Trainer Tim Pesch den SV Hetzerath II mit 3:2 und ergatterte bei der offensivstarken Bitburger Oberligareserve ein 3:3-Unentschieden. Nun scheint das Team aber etwas von seinem Weg abgekommen zu sein: Dem 1:3 in Seinsfeld folgte das eher magere 2:2 gegen Herforst, ehe es in der vergangenen Woche gleich zwei Pleiten setzte. Im Mosel-Kreispokal unterlag man dem höherklassigen A-Ligisten SV Niederemmel mit 2:3 und blieb auch in Üdersdorf ohne Erfolg, als man bei der SG Vulkaneifel mit 2:5 unterlag.