Fußball Aufreger überschatten Derby in Morbach

Morbach · Rheinlandliga: Das war ein hartes Stück Arbeit für die Fußballvereinigung Hunsrückhöhe Morbach: Bis tief in die zweite Hälfte hinein musste die Mannschaft von Trainer Philipp Frank im Derby einem Rückstand hinterherlaufen, ehe es am Ende 3:1 gegen den FSV Trier-Tarforst hieß. Die Gäste waren am Ende nur noch zu neunt, ärgerten sich über sich selbst und über den Schiedsrichter.

29.09.2024 , 10:33 Uhr

Erwies sich im Duell mit Tarforst (links; Nils Kiesewetter) einmal mehr treffsicher unmd markierte seine Saisontore Nummer sieben und acht: Morbachs Angreifer Noah Lorenz. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz