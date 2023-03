Fußball : Die (Erfolgs-)Wellenreiter aus Morbach

Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Fußball-Rheinlandliga: Hunsrücker feiern vierten Sieg in Folge. Salmrohr dreht Spiel in Mayen. Ellscheider Verletzungspech im Westerwald. ,Farbenfrohes‘ Duell in Auw.

SG Malberg - SG Ellscheid 3:1 (1:1)

Julius Müller brachte die Hausherren mit einem direkt verwandelten Freistoß zwar früh in Front (7.), Ellscheid kam jedoch nach einer Ecke durch einen Kopfball von Nick Schäfer zum Ausgleich (25.). Bitter aus Sicht der Alfbachtaler: Noch vor der Pause musste Trainer Edwin Gräfen verletzungsbedingt zweimal wechseln. „Bis zur Halbzeit haben wir das Spiel offen gehalten. Erst nach dem dritten Tor hat es Malberg dann einfach gut zu Ende gespielt. Mit der Einstellung und der Leistung war ich dennoch zufrieden“, sagte Gräfen. Ein Doppelschlag durch Malbergs Torjäger Gabriel Müller (57., 60.) sorgte nach rund einer Stunde für die Entscheidung zugunsten der Hausherren.

Ellscheid: Lenerz – Schäfer, Thullen, Schweisel (35. Häb), M. Michels, Schmitz (66. Peter), Minninger (35. Zens), J. Michels, Stolz (62. Alt), Gräfen, Boos

Tore: 1:0 Julius Müller (7.), 1:1 Nick Schäfer (25.), 2:1, 3:1 Gabriel Müller (57., 60.)

Schiedsrichter: Patrick Heim (Hohenstein)

Zuschauer: 155

TuS Mayen - FSV Salmrohr 1:2 (1:0)

Nach der 2:3-Niederlage in der vergangenen Woche gegen die SG Malberg meldet sich der FSV Salmrohr mit einem Arbeitssieg in Mayen zurück und dreht dabei einen Rückstand. Vor allem Louis Thul brachte die Gäste mit einer starken Leistung im zweiten Durchgang auf die Siegerstraße.

Mit einem blitzsauberen Konter gingen die Gastgeber in der 35. Minute durch Matthias Tutas in Führung. Erst nach der Pause wachte die Elf von FSV-Coach Frank Meeth auf und kam besser ins Spiel. „Das war heute ein zähes Ding. Für uns war es ein ,Sechs-Punkte-Spiel‘, und daher war es umso wichtiger für die Moral, so ein Spiel noch zu drehen“, sagte Meeth zum Auftritt der Salmtaler.

Zunächst traf Noah Wrusch (72.) nach Vorlage von Lucas Abend zum Ausgleich. Dann sorgte Louis Thul mit einem sehenswerten Schuss aus halblinker Position und 18 Metern Entfernung für den Gäste-Sieg.

FSV Salmrohr: Basquit – Abend, Meyer, Stoffel, H. Thul, L. Thul, Schmid (52. Kirsch), Wrusch, Lautwein, Munzel, Haas (67. Modeste)

Tore: 1:0 (35.) Matthias Tutas, 1:1 (72.) Noah Wrusch, 1:2 (79.) Louis Thul

Schiedsrichter: Alexander Mroß (VfR Niederfell)

Zuschauer: 75

SG Schneifel-Stadtkyll – FSV Trier-Tarforst 2:2 (0:1)

In einem packenden Duell mit insgesamt neun Gelben Karten und zwei Platzverweisen bekam der FSV Tarforst nach 20 Minuten mehr Zugriff und ging durch Elias Heitkötter nach einem Konter in Führung (38.). Nach dem Seitenwechsel drehten die von Spielertrainer Stephan Simon trainierten Hausherren auf und kamen durch Simon Reetz zum verdienten Ausgleich (57.). In einer hitzigen Partie brachte Yannik Moitzheim die Schneifel-SG mit 2:1 in Führung (81.), die nur drei Minuten hielt. Der eingewechselte Florian Weirich vollendete einen von Sebastian Schmitt getretenen Freistoß per Kopf zum 2:2.

FSV-Trainer Holger Lemke sah seine Mannschaft benachteiligt: „Wir sind mit dem Punkt zufrieden, den wir in doppelter Unterzahl erreicht haben. Gelb-Rot für Luca Quint war absolut unverständlich, da er an der Mittellinie den Ball an die Hand geschossen bekam. Und der Platzverweis gegen Nicola Rigoni war eine absolute Frechheit. Angeblich soll er nach unserem Tor zum 2:2 eine Beleidigung geäußert haben, was aber definitiv nicht der Fall war.“

Schneifel-Trainer Simon bilanzierte: „Ich mache meinen Jungs keinen Vorwurf, die in der Schlussphase den Heimsieg nur knapp verfehlten und durch Moitzheim am Pfosten scheiterten. Leider haben wir einen Zuordnungsfehler gemacht und uns nicht belohnt.“

SG Schneifel: Simon – Backes, Babendererde (67. Hamper), Pidde, Fuchs, Reetz, Lenerz (67. Bück), Schüler, Johanns (67. Moitzheim), Zapp, Weberskirch

Tarforst: M. Neumann – Quint, Schmitt, Weber, N. Neumann, E. Heitkötter (65. Rigoni), B. Heitkötter, Herrig (65. Weirich), Arnold (65. Chalve), Kiesewetter (75. Toure), Habbouchi

Tore: 0:1 Elias Heitkötter (38.), 1:1 Simon Reetz (57.), 2:1 Yannik Moitzheim (81.), 2:2 Florian Weirich (84.)

Gelb-Rote Karte: Quint (71., Handspiel)

Rote Karte: Rigoni (84., Beleidigung)

Schiedsrichter: Danny Kruger (FC Karbach)

Zuschauer: 167

FV Morbach - FSG Ehrang 3:0 (0:0)

Die FV Morbach reitet weiterhin auf der Erfolgswelle. Im Derby gegen die FSG Ehrang siegt die Elf um Trainer Thorsten Haubst zum vierten Mal in Folge und tastet sich allmählich wieder an die Spitzengruppe heran.

Bereits in der Anfangsphase mussten beide Teams einen herben Rückschlag wegstecken. Nach einem Zusammenprall von FVM-Keeper Yannick Görgen mit FSG-Schlüsselspieler Michael Hensel verließen beide verletzt den Platz. „Bei Michael sieht es nicht gut aus. Eine Diagnose steht zwar noch aus, aber es kann sein, dass er uns länger fehlen wird“, sagte Kevin Schmitt, Coach der Ehranger nach dem Spiel.

Den Bann für die Hausherren brach Max Heckler mit einem traumhaften Schuss aus 20 Metern, der in den Winkel ging (54.). In der 61. Minute kam Neuzugang Noah Lorenz, der aus der A-Jugend von Eintracht Trier zu den Morbachern gewechselt ist, ins Spiel. Nur zwei Minuten später war der Einstand vor heimischem Publikum perfekt. Lorenz sprintete zunächst 40 Meter übers Feld und vollstreckte nach einem Zuspiel von Philip Meeth zum 2:0.

„Im zweiten Durchgang haben wir es taktisch und spielerisch gut gemacht. Ich bin stolz auf die Mannschaft“, resümierte Thorsten Haubst die Partie seiner Mannschaft und den Einstand des Youngsters.

Maximilian Schemer sorgte mit einem Abstauber für die Entscheidung (69.). Ehrang haderte auch mit dem Unparteiischen, der zunächst ein klares Tor aus Sicht der Gäste zurücknahm und anschließend einen Strafstoß verweigerte, den der Linienrichter bereits angezeigt hatte.

FV Morbach: Görgen (13. Stewart) – Haubst, Petry, Steinbach, Marx, Meeth, D. Schell, Schultheis (76. Eibes), Heckler (61. Lorenz), Schemer (81. Kaiser), Servatius

FSG Ehrang: Zingen – Barthel, Dondeldinger, Fuhs, Thömmes, Amberg, Heintel, Stief, Streit, von dem Broch (76. Bauer), Hensel (7. Imam)

Tore: 1:0 (54.) Max Heckler, 2:0 (63.) Noah Lorenz, 3:0 (69.) Maximilian Schemer

Schiedsrichter: Lukas Heep (Neuwied)