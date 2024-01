Fußball Ein Vorbild zwischen den Pfosten

Der 24. Februar ist für Yannick Görgen ein besonderer Tag: Dann feiert der Torwart und Kapitän seinen 30. Geburtstag. Dann beginnt für die Fußballvereinigung Hunsrückhöhe (FVH) Morbach mit dem Duell beim FSV Salmrohr auch die Restrückrunde in der Rheinlandliga. Just in Salmrohr spielte Görgen die gesamte B- und A-Jugend-Zeit hinweg im Tor, ehe er 2013 nach Morbach wechselte.