Fußball Rheinlandpokal: Eintracht kehrt an Stätte des Testspielerfolgs zurück

Die Zeiten, in denen die ersten Runden im Rheinlandpokal fast allesamt im stillen Kämmerlein ausgelost wurden und so manche „Zufalls-Paarung“ dann für Schmunzeln sorgte, sind seit einigen Jahren vorbei. Die Partien der zweiten Runde zog am Mittwochabend der Spielausschussvorsitzende des Fußballverbandes Rheinland, Jens Bachmann. Übertragen wurde die Auslosung über den Facebook-Kanal des Verbands. Aufgeteilt in die drei Regionen West, Mitte und Ost spielen die Teams zunächst noch in ihren Bezirken. So können sich die Fans auf einige interessante Derbys freuen.