Fußball-Personalien Haubst und seine neue Aufgabe im Hunsrück

Thorsten Haubst verlässt nach acht Jahren zwar die Fußballvereinigung (FV) Hunsrückhöhe Morbach (TV berichtete), bleibt aber – Stand jetzt – der Rheinlandliga erhalten. Der 52-Jährige trainiert in der kommenden Saison den TuS Kirchberg. Das bestätigte Haubst nun dem TV. Vor dem für den gestrigen Mittwochabend angesetzten Nachholspiel gegen die Morbacher (nach Redaktionsschluss beendet) belegte der Oberligaabsteiger mit sechs Punkten Vorsprung auf den potenziell ersten Abstiegsplatz Rang elf, scheint aber genügend Substanz zu haben, um auch in der kommenden Saison sechstklassig zu sein. Haubst freut sich schon jetzt auf seine neue Aufgabe „bei einer guten Adresse und einem gut geführten Verein, der eine ähnliche Philosophie wie Morbach verfolgt“. Mit jungen Akteuren aus der näheren Umgebung könne und wolle er auch in Kirchberg arbeiten. Dort tritt Haubst die Nachfolge des langjährigen Coachs Patrick Joerg an. Der 44-Jährige hatte schon vor einigen Wochen seinen Rückzug zum Saisonende angekündigt.