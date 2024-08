Fußball Morbach erlebt bei Aufsteiger Vordereifel böse Überraschung

Die Gäste von der Mosel erwischten im Westerwald einen guten Start, vergaben jedoch hochkarätige Gelegenheiten in der Anfangsphase. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Westerburg und verpasste den Gästen in der 90. Minute den Nackenschlag, als Paul Reichelt nach einer Ecke den Treffer des Tages erzielte. Mosella-Trainer Thomas Schleimer konstatierte nach einer neunminütigen Nachspielzeit und zwei Abseitstoren: „Wir sind enttäuscht, da wir gerade in der ersten Hälfte drückend überlegen waren. Leider sind wir an der Chancenverwertung gescheitert und hätten mit etwas Glück einen Handelfmeter bekommen können. Zur Pause müssen wir eigentlich mit 4:2 führen, weshalb das Endergebnis bitter ist.“ In der langen Nachspielzeit wurde SG-Akteur Niklas Henry nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.