Fußball-Rheinlandpokal Kevin Fuchs lässt FC Bitburg vom DFB-Pokal träumen

Morbach · Der Traum vom DFB-Pokal lebt in der Eifel: Fußball-Rheinlandligist FC Bitburg steht nach einem 1:0-Erfolg im Rheinlandpokal-Viertelfinale in Morbach im Halbfinale – und ist somit nur noch zwei Erfolge von möglichen Duellen mit Borussia Dortmund, FC Bayern & Co. entfernt. Der Gegner für die Halbfinalpartie steht indes schon fest:

09.03.2023, 14:09 Uhr

Foto: Pascal Weber-Duppich

Zwei Wünsche hatte Frank Retzler, der Stadionsprecher in Morbach, den Hausherren von der Fußballvereinigung Hunsrückhöhe und den Gästen aus Bitburg vor der Partie mit auf den Weg gegeben: „Möge es angesichts des Wetters keine Verlängerung geben, und freuen wir uns auf ein spannendes Spiel.“ Bei Dauerregen kamen die beiden Rheinlandligakonkurrenten tatsächlich mit der regulären Spielzeit aus. Spannend wurde es indes erst, nachdem Kevin Fuchs kurz nach der Pause das 1:0 für die Bitburger erzielt hatte (49.).