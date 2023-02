Fußball : Marcel Lorenz wird Fußballchef bei Hunsrückhöhe Morbach

Hört nach zwölf Jahren bei Eintracht Trier auf und geht nach Morbach: Marcel Lorenz. Foto: Fupa

Region Regionale Fußballpersonalien: Bisheriger Nachwuchstrainer von Eintracht Trier folgt seinem Sohn zum Rheinlandligisten – Niederemmel sucht neuen Coach.

Zwölf Jahre lang stand Marcel Lorenz in Diensten von Eintracht Trier, trainierte hier bis zu Beginn der Winterpause gemeinsam mit Michael Fleck die Regionalliga-B-Junioren und kümmerte sich darüber hinaus in der Nachwuchsabteilung der Blau-Schwarz-Weißen um Organisatorisches. Nun ist für den 44-Jährigen, der in Burgen (Kreis Bernkastel-Wittlich) wohnt, Schluss. Zum 15. Februar wird er Sportlicher Leiter der Fußballvereinigung Hunsrückhöhe Morbach. Zum Rheilandligisten ist bereits zuvor sein Sohn Noah von der Eintracht-U19 gewechselt (TV berichtete).

Marcel Lorenz spricht von „Unstimmigkeiten“, die ihn zum Schritt bewogen hätten, die Trierer zu verlassen. Ins Detail gehen will er nicht, betont aber ausdrücklich, dass er keine Probleme mit den Verantwortlichen um Niki Wagner und Stefan Fleck gehabt habe. Von Eintracht-Seite ist das Thema abgehakt. Projektleiter Wagner will sich dazu nicht äußern. Trainer Michael Fleck werde ab sofort von ihm selbst und Denys Surma, der seit Saisonbeginn beim SVE Erfahrung als Mitglied des Trainerteams der Bundesliga-A-Junioren gesammelt hat, unterstützt. Die organisatorischen Aufgaben in der Nachwuchsabteilung nimmt nun Markus Schottes anstelle von Marcel Lorenz wahr.

Lorenz-Filius Noah scheidet auch als Coach aus. Bei der Eintracht-U14 rückt Jan Mombach (bis Mitte der vergangenen Saison gemeinsam mit Stephan Zwaag Trainer des damaligen Rheinlandligisten SV Mehring) an seine Stelle.

Thomas Sandner Foto: Fupa

Auch die zweite Mannschaft der Eintracht meldet Änderungen. Der Tabellenführer der Kreisliga B Trier/Saar hat sich die Dienste von Marcel Mühlen gesichert. Der offensive Mittelfeldspieler war einige Jahre lang für den FSV Trier-Tarforst aktiv und hatte sich zuletzt eine Auszeit genommen. In der Saison 2021/22 trat der Freistoßspezialist als Torjäger in Erscheinung und traf in 21 Partien 23 Mal für die in der Kreisliga A Trier/Saarburg spielende zweite Garnitur des Rheinlandligisten. Eintracht-II-Trainer Timo Zeimet ist hellauf begeistert über seinen Winterneuzugang, der für Tarforst auch schon in der Rheinlandliga unterwegs war: „Marcel ist ein erfahrener Spieler, mit dessen Verpflichtung wir unsere Aufstiegsambitionen unterstreichen wollen. Eigentlich wollte er noch bis zum Saisonende pausieren, doch bereits jetzt hat Marcel die Lust gepackt, die Schuhe wieder zu schnüren.“ Der Kontakt stellte Co-Trainer Christian Steinbach her. Beide kennen sich aus gemeinsamen Tarforster Zeiten.

Zeimet verspricht sich durch Mühlen noch „mehr Variabilität in unserem Spiel. Er ist ein Glücksgriff für uns“. Mühlen studiert Jura in Trier und jobbt als Personaltrainer in einem Trierer Fitnessstudio. „Marcel hat also kurze Wege zum Training. Er soll bei uns zunächst auf der Sechs eingesetzt werden, ist aber auch im Zentrum einsetzbar und sehr torgefährlich. Er bringt eine tolle Fitness mit und ist ab sofort spielberechtigt“, so Zeimet, der künftig auf Torwart Christian Weingärtner (berufsbedingte Pause) verzichten muss.

Rheinlandligist FC Bitburg hat sich mit Max Becker verstärkt (TV berichtete bereits kurz). Der 18-jährige Torwart kommt vom A-Junioren-Bundesligisten Eintracht Trier und hat hier seit Sommer zwei Partien absolviert. Dagegen wechselte Keeper Benjamin Pelz vom FCB zum württembergischen Verbandsligisten FC Wangen. Auch Leon Pandozzi (20) ist weg und spielt künftig für den Luxemburger Viertligisten FC Daring Echternach.

David Grommes, bis 2020/21 noch im Kader des Rheinlandligisten SG Ellscheid aktiv, hat sich dem Mittelrhein-B-Ligisten Fortuna Bonn II angeschlossen. Nils Lauer verlässt den FSV Salmrohr. Den Abwehrspezialisten zieht es zu Südwest-Landesligist SC 07 Idar-Oberstein II.

Den Mosel-A-Ligisten SV Wittlich verlassen hat Julius Benz. Ebenso wie Bakary Doumbia wechselt der 20-jährige Torwart zum Luxemburger Drittligisten US Berdorf/Consdorf. Mittelfeldspieler Felix Bouillon wechselt vom A-Ligisten SG Neumagen/Leiwen zum Mosel/Hochwald-B-Ligisten SV Mehring.

Nach vier Saisons gehen Thomas Sandner und der SV Niederemmel ab Sommer getrennte Wege. „Wir schätzen die sehr gute Arbeit von Thomas und gehen freundschaftlich auseinander. Ein neuer Coach soll aber noch mal frischen Wind entfachen und ein paar weitere Prozent aus der Mannschaft herauskitzeln“, sagt Vorsitzender Jörg Endries. Wer neuer Trainer beim SVN wird, ist aktuell noch offen. Sandner will in der aktuellen Runde nichts unversucht lassen und mit der Mannschaft möglichst bis zum Ende um den Titel in der A-Klasse Mosel mitspielen. Zur Winterpause rangieren die Emmeler auf Platz drei. Der Rückstand auf Spitzenreiter SG Laufeld/Buchholz beträgt lediglich zwei Zähler. Er trage die Entscheidung der Verantwortlichen „voll mit“, sagt der in Föhren lebende Sandner und blickt bereits jetzt „auf vier sehr schöne Jahre“ zurück. Das Verhältnis zur Mannschaft sei voll intakt, betont der 50-Jährige, der noch keine konkreten Pläne für die kommende Saison hat: „Ich lasse alles auf mich zukommen.“ Den Kader verstärkt ab sofort Luis Schindler (23). Der Abwehrspieler wechselt vom Nachbarn SG Neumagen/Leiwen. Generell sieht Vorsitzender Endries den Verein für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Von daher erteilt er auch Gerüchten um die Bildung einer Spielgemeinschaft eine klare Absage.

Mit Eric Henter (SV Wasserliesch-Oberbillig, früher FC Könen und SV Krettnach) und dem Ukrainer Talal Boujelli begrüßt Trier/Saar-B-Ligist SG Weintal Oberemmel zwei neue Spieler. Aus der B-Klasse Birkenfeld von der SpVgg Hochwald hat sich Kadir Kopilji dem Trier/Saar-B-Ligisten SG Zewen II angeschlossen. Der 28-jährige Abwehrspieler verfügt aus seinen Stationen bei der FV Morbach II und dem SV Gonzerath über A-Ligaerfahrung.