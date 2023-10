Morbach Morbach dreht Derby in Windeseile

Nachdem sie bei der Fußballvereinigung Hunsrückhöhe Morbach lange auf den ersten Heimerfolg warten mussten, feierte das Team von Trainer Thorsten Haubst am Samstag mit dem 2:1-Erfolg über Aufsteiger Rot-Weiss Wittlich gleich den zweiten Sieg vor eigenem Publikum in Folge. Großen Anteil am Morbacher Erfolg hatte Schlussmann Yannick Görgen, der mit mehreren Paraden sein Team im Spiel hielt.