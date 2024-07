Fußball-Rheinlandliga Morbachs neuer Coach: „Hatte nicht vor, mit 24 ins Trainergeschäft einzusteigen“

Zur neuen Saison übernimmt Philipp Frank (31) das Traineramt bei der FV Hunsrückhöhe Morbach. Trotz des jungen Alters ist Frank keinesfalls unerfahren im Trainergeschäft. Mit 24 begann seine Trainerlaufbahn, nachdem die aktive Karriere wegen einem Kreuzbandriss ein jähes Ende fand. Zuletzt trainierte der 31-jährige den Oberligisten aus Karbach. Nun startet im Hunsrück ein neues Kapitel. Mit dem ehemaligen Coach Thorsten Haubst gab es keinen längeren Austausch wie der Neu-Trainer berichtet. Die Vorbereitung ist in vollem Gange. Verbesserungspotenzial sieht Frank vor allem in der Defensivarbeit: „Die Anzahl der Gegentore ist mir noch ein Dorn im Auge. Meist fallen diese noch aus zu einfachen Fehlern. Es ist nicht so, dass wir vom Gegner an die Wand gespielt werden, daher gibt es da noch Potenzial einiges selbst zu verbessern.“ Nach der 2:8-Niederlage gegen Oberligist Idar-Oberstein gestaltete die FVM alle weiteren Tests erfolgreich. Nach einem 3:2 gegen die U19 des SV Eintracht Trier folgte ein 8:2 gegen die SG Lauffeld (Bezirksliga West) und ein 3:1 gegen den FC Metternich (Bezirksliga Mitte). „Gegen Idar-Oberstein will ich das Ergebnis nicht zu hoch hängen. Wir waren im ersten Durchgang gleichwertig und haben in der zweiten Halbzeit einmal komplett gewechselt. Zudem war es der erste Härtetest, bei dem wir noch einiges ausprobiert haben“, relativiert Frank die Niederlage gegen den Oberligaaufsteiger.